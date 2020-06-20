В Азербайджане 37-летний боксер Рамин Гурбанов скончался от коронавируса. Как сообщает Qafqazinfo, боксер умер в день своего рождения – 22 июня.

Согласно информации, за 10 дней до этого молодой человек заразился коронавирусом и проходил лечение в одной из специализированных больниц.

В день своего рождения Рамин Гурбанов написал пост в Фейсбуке, где благодарил всех, кто поздравил его с днем рождения. Вечером того же дня он скончался.

Спустя день, 23 июня, от сердечного приступа скончалась мать боксера Назиля Гурбанова.

У Рамина Гурбанова осталась малолетняя дочь, которая страдает талассемией.