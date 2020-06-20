Роберт Редфилд: «COVID-19 поставил США на колени»

Глава общественного здравоохранения США Роберт Редфилд заявил, что коронавирус нового типа «поставил страну на колени». Об этом сообщает The Guardian.

«Мы все сделали все возможное, чтобы справиться с этим вирусом, и реальность такова, что он поставил эту страну на колени», – приводит издание слова из выступления главы здравоохранения в Конгрессе США.

По словам Редфилда, сфера здравоохранения долгое время получала недостаточное финансирование и сейчас нуждается в срочных вложениях.