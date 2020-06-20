Эльман Пашаев: Ефремов поклялся больше не пить

Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, отрицает данные ряда СМИ о том, что артист якобы пытался наложить на себя руки.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Эльман Пашаев назвал такие сообщения фантазиями. Он также рассказал о клятве бросить пить, которую дал Ефремов. По словам адвоката, его клиент «еще не отошел от шока, на шесть килограммов похудел, плохо спит».

«Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — привел слова Ефремова его защитник.

Ранее адвокат опроверг информацию о хроническом алкоголизме Ефремова.

Напомним, что 8 июня у дома 3 на Смоленской площади актер Михаил Ефремов на джипе пересек двойную сплошную и врезался в фургон Сергея Захарова, который позднее умер в больнице.