Коронавирус в Армении: 711 новых зараженных и 14 умерших

За истекшие сутки от осложнений коронавируса в Армении скончались 14 пациентов. У всех были сопутствующие хронические заболевания, сообщает в среду пресс-служба Минздрава страны.

Таким образом, в общей сложности от осложнений COVID-19 в Армении скончались 386 человек.

Помимо этого, за минувшие сутки скончались еще 4 пациента с коронавирусом, однако смерть наступила по другим причинам. Всего подобных случаев в Армении - 130.

По состоянию на 24 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 21 717. За истекшие сутки выявлено 711 новых случаев инфицирования.