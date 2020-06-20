Коронавирус убил 154 человека в России
За последние сутки в России официально подтверждено 7 тыс. 176 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.
По данным Информационного центра по коронавирусу, в Москве суточное число заболевших снизилось до 811, в Московской области заболели 507 человек, в ХМАО — 323, Санкт-Петербурге — 218, Нижегородской области — 207. Как и в последние дни, заболеваемости за сутки нет лишь в одном регионе России — Ненецком автономном округе.
За сутки скончались 154 человека. Самая большая смертность в Санкт-Петербурге — 38, Московской области — 24, Москве — 14.
За этот период выздоровели 12 тыс. 393 человека.