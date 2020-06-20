В Азербайджане бессимптомных больных коронавирусом будут лечить дома

В Азербайджане началось лечение на дому инфицированных коронавирусом больных, у которых заболевание протекает бессимптомно. Об этом haqqin.az заявил замминистра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, эти больные находятся под надзором территориальных поликлиник

«Больные, у которых нет симптомов коронавируса, продолжают лечение дома. Они находятся под контролем поликлиник, и каждые 12 часов больным отправляются запросы о состоянии здоровья».

Ранее председатель TƏBİB Рамин Байрамлы заявил, что лечить больных, у которых нет симптомов коронавируса, будут врачи поликлиник. Для этого будет использовано мобильное приложение "E-təbib", посредством которого лечащиеся на дому больные будут находиться под наблюдением.