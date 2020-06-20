Супруга главы Геранбоя и первый замглавы ИВ заразились COVID-19
У первого заместителя главы Исполнительной власти Геранбойского района Джейхуна Гасанова выявлена коронавирусная инфекция.
Как сообщает Unikal.org, Гасанов в настоящее время проходит лечение в Центральном таможенном госпитале. Исполнительная власть Геранбоя взята на карантин.
Коронавирус также обнаружен у жены главы ИВ Геранбоя.
Отметим, что 19 июня сообщалось, что глава Исполнительной власти района Магеррам Гулиев заразился коронавирусом. Супруги получают лечение в Центральном таможенном госпитале.