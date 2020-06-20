Kontakt Home радует 60%-ми скидками "Ахшамбазары" только онлайн; видео
Выбрав слоганами радость своих клиентов, Kontakt Home объявляет о начале мегаскидок - "Ахшамбазары". В рамках этой кампании только в онлайн-магазине Kontakt Home действуют скидки до 60% на все товары.
Вам достаточно зайти на сайт kontakt.az с телефона или компьютера прямо из дома и заказать понравившийся товар по специальной скидке. К тому же ваш заказ быстро, безопасно и бесплатно будет доставлен до вашей двери. А какие товары выгодно купить во время этой мегaскидочной кампании?
Цены кампании "Ахшамбазары" касаются всех товаров, поэтому любая покупка в Kontakt Home будет выгодной. И все же давайте ознакомимся с самыми интересными предложениями:
Только два дня:
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Кондиционер (30м2) вместе с доставкой и установкой, всего 449,99 маната;
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Смартфон Samsung Galaxy A11 не 360, а 329,99 маната;
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Цифровое ТВ (81 см), не 320, а всего за 199,99 маната;
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Электрический чайник не 50, а всего 19,99 маната;
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Двухкамерный холодильник Hoffmann не за 460, а всего за 329,99 маната.
Кампания продлится до полуночи 25 июня. Для дополнительной информации можете зайти на сайт kontakt.az и купить в один клик. Оплату можете осуществить онлайн, наличными при доставке или банковской картой.
Владельцы Birkart, Tamkart и Albalı kart при покупке товара могут разделить скидочную цену на 24 равные части. Торопитесь, так как количество товаров ограничено.
С процессом онлайн-заказа можете ознакомиться в видеоролике.