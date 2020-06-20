Саргсян встретился с Кочаряном

Третий президент Армении Серж Саргсян навестил второго президента Роберта Кочаряна, освобожденного из-под ареста под залог. Об этом координатор офиса Саргсяна – Мери Арутюнян, сообщила корреспонденту Sputnik Армения.

Вечером 19 июня Роберт Кочарян вышел на свободу под залог и вернулся домой. Однако он должен закончить плановое лечение в медцентре "Измирлян".

"Президенты встретились через два дня после изменения меры пресечения в отношении Кочаряна. Саргсян навестил его", - отметила Арутюнян.

При этом она не сообщила, что именно обсуждали бывшие президенты, заметив лишь, что встреча носила личный характер.