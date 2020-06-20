Набиев совершил страшное убийство из-за поломанного зеркала в Британии

Согласно информации, разносчик пиццы Уран Набиев был осужден за убийство одного и ранение еще одного человека. Преступление произошло 19 октября 2019 года в лондонском квартале Bexley Road. Так, 33-летний Джон Эмблер и его 26-летний друг Джейк Кемп выпивали в ночном баре, а затем в состоянии алкогольного опьянения вышли на улицу, и Джон Эмбер разбил боковое зеркало припаркованного автомобиля Toyota Prius, принадлежащего Урану Набиеву.

В это время Уран Набиев сидел дома и пил водку. Он увидел, что молодые люди разбили зеркало его автомобиля и выскочил на улицу. Там он завел машину и направил ее на Джона Эмблера и Джейка Кемпа. Молодые люди пытались убежать по тротуару, но Набиев на машине преследовал их и там. Так, автомобилем он задел руку Джона Эмблера, а Джейк Кемп перебежал на противоположную сторону дороги. Однако Набиев автомобилем сбил его и протащил несколько метров по тротуару. Джейк Кемп получил серьезную травму головы и умер в больнице спустя три дня.

Через несколько часов после преступления Уран Набиев забронировал билет в Баку и улетел. Однако затем он вернулся в Лондон и предстал перед судом. Суд присяжных заседал 19 часов и признал Набиева в убийстве одного и в ранении еще одного человека.

Судья Ричард Маркс не поверил Набиеву, сказавшему, что у него не было намерения убивать молодых людей и что он просто хотел их напугать. Судья сказал, что кадры с камеры видеонаблюдения опровергают утверждения Набиева и полностью доказывают его вину.

Судья также отметил, что, выступая перед присяжными, Набиев не выразил никакого сожаления о содеянном.