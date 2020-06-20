Набиев совершил страшное убийство из-за поломанного зеркала в Британии
Суд лондонского района Олд Бейли приговорил гражданина Азербайджана, иммигрировавшего в Британию 63-летнего Урана Набиева к 14 годам лишения свободы, сообщает haqqin.az со ссылкой на британские СМИ.
Согласно информации, разносчик пиццы Уран Набиев был осужден за убийство одного и ранение еще одного человека. Преступление произошло 19 октября 2019 года в лондонском квартале Bexley Road. Так, 33-летний Джон Эмблер и его 26-летний друг Джейк Кемп выпивали в ночном баре, а затем в состоянии алкогольного опьянения вышли на улицу, и Джон Эмбер разбил боковое зеркало припаркованного автомобиля Toyota Prius, принадлежащего Урану Набиеву.
В это время Уран Набиев сидел дома и пил водку. Он увидел, что молодые люди разбили зеркало его автомобиля и выскочил на улицу. Там он завел машину и направил ее на Джона Эмблера и Джейка Кемпа. Молодые люди пытались убежать по тротуару, но Набиев на машине преследовал их и там. Так, автомобилем он задел руку Джона Эмблера, а Джейк Кемп перебежал на противоположную сторону дороги. Однако Набиев автомобилем сбил его и протащил несколько метров по тротуару. Джейк Кемп получил серьезную травму головы и умер в больнице спустя три дня.
Через несколько часов после преступления Уран Набиев забронировал билет в Баку и улетел. Однако затем он вернулся в Лондон и предстал перед судом. Суд присяжных заседал 19 часов и признал Набиева в убийстве одного и в ранении еще одного человека.
Судья Ричард Маркс не поверил Набиеву, сказавшему, что у него не было намерения убивать молодых людей и что он просто хотел их напугать. Судья сказал, что кадры с камеры видеонаблюдения опровергают утверждения Набиева и полностью доказывают его вину.
Судья также отметил, что, выступая перед присяжными, Набиев не выразил никакого сожаления о содеянном.
Отец Джейка Кемпа – Морис Кемп в своих показаниях отметил, что его сын был очень мирным и добрым человеком: «Его смерть поразила нас, и в нашей семье начались проблемы».
После того, как попытки врачей спасти Джейка закончились неудачей, семья приняла решение пожертвовать его органы для спасения других людей.
«Джейк был молодым и здоровым человеком с большим сердцем. Мы рады, что его органы, спасли жизни многих людей», - сказал отец.
Спустя пять часов после совершенного преступления Набиев забронировал билет на рейс в Азербайджан и вернулся в свою страну. Полиция смогла установить его личность по записям камер наблюдения. Во время обыска в его доме был обнаружен автомобиль Toyota Prius с повреждениями.
Сам Набиев был задержан в аэропорту Лутона 10 ноября, когда прилетел из Азербайджана.
«Я надеюсь, что приговор в виде 14 лет тюрьмы, хоть как-то облегчит горе семьи Джейка. Они до сих пор не могут прийти в себя», - сказал детектив Джейсон Фицпатрик, который расследовал это дело.