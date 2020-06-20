Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи с выявленными в его делегации случаями COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде "было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях".

"Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат, — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня", - подчеркнули в пресс-службе.