Полиция наказала более тысячи нарушителей карантина

За нарушение введенного ужесточенного режима карантина с 00:00 23 июня по 00:00 24 июня к административной ответственности привлечены 1 082 участника дорожного движения, говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Согласно информации, 866 человек привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, по статье 211.2 - за неиспользование индивидуальных защитных средств в такси и автобусах, два человека - за повторное совершение этих деяний по статье 211.3.

В течение дня во время проверок на карантинных постах был возвращен 361 автомобиль, из них 197 - пытались выехать в районы, 164 автомобиля - въехать в Баку.