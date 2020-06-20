МВД об убийстве в Баку

17 июня в 27-е отделение полиции поступила информация о том, что госпитализированный с колото-резаными ранениями Джалал Гусейнов скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудниками полиции и прокуратуры были проведены соответствующие меры, возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении умышленного убийства задержаны ранее судимые житель Баку Р.Ганифаев и житель Апшеронского района Р. Исрафилов.