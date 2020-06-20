Европе предсказали дефицит нефти

Европа в течение следующего десятилетия может столкнуться с нехваткой нефти, что делает шаг к низкоуглеродной энергетике еще более актуальным, пишут британские СМИ со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.

По мнению экспертов, добыча нефти может сократиться быстрее, чем исчезнет зависимость Евросоюза от ископаемого топлива, что повышает риск возникновения кризиса и может привести к серьезному росту рыночных цен, пишет The Guardian.

Исследование Shift Project основывается на данных норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, которая обнаружила, что добыча нефти в России и странах бывшего СССР, обеспечивающих более 40% поставок нефти в ЕС, уже вошла в состояние «систематического снижения». Кроме того, ожидается, что добыча нефти в Африке, которая составляет более 10% поставок топлива в ЕС, также резко сократится в течение следующего десятилетия.

Воздействие пандемии коронавируса также угрожает усугубить риск дефицита поставок нефти в 2020-х годах, затормозив инвестиции в новые нефтяные проекты. В частности, по прогнозам экспертов, крупные нефтяные компании сократят свои расходы в будущем году почти на четверть, или почти на 40 млрд долларов. Это поможет им пережить воздействие коронавируса, который привел к падению спроса на нефть до 25-летних минимумов.