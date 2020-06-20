Синоптики о погоде на завтра: жарко и ветрено

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Завтра, 25 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. В течение дня будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Атмосферное давление снизится до 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25-26 июня на Апшероне временами ожидается усиление северного ветра, что в основном благоприятно для метеозависимых людей.