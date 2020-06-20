Иран назвал условия для переговоров с США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что диалог его страны с США возможен только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб, передает РИА Новости.

По его словам, Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном в том случае, если американская сторона вернется к выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, извинится и согласится компенсировать ущерб, нанесенный ее действиями Ирану.

Напомним, в 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о заключении СВДП, который предусматривал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка развалилась в мае 2018 года, когда США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана. Иран в ответ заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.