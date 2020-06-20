В Иране растет число жертв коронавируса

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 133 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

Сообщается, что общее число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 996.

В Иране за последние сутки был выявлен 2 531 случай инфицирования COVID-19, общее число инфицированных коронавирусом достигло 212 501.

На сегодняшний день от заболевания вылечились 172 096 человек. Из больных, являющихся носителями вируса, состояние 2869 человек оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.

Напомним, днем раньше в Иране от коронавируса умер 121 человек.