Турецкие военные попали под обстрел с территории Ирана: есть погибший

Один турецкий военный погиб, второй получил ранения в юго-восточной части Турции (провинция Хаккари) в результате обстрела с иранской стороны границы. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Турции, передает Anadolu.

"В ходе разведывательных и наблюдательных мероприятий 23 июня в пограничном районе Юксекова провинции Хаккари в результате обстрела со стороны Ирана были ранены два наших боевых товарища. Одного из них не удалось спасти", - говорится в сообщении.