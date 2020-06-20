В свидетельствах о браке будут указывать родственные связи
Кабинет министров внес изменения в решение «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики». Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно изменениям, в свидетельстве о браке или разводе будет указано наличие родственных связей (двоюродные брат-сестра) или отсутствие родственных связей у вступающих в брак.
Они будут указаны в следующей форме:
«əmioğlu əmiqızı
dayıoğlu bibiqızı
bibioğlu dayıqızı
xalaoğlu xalaqızı
yoxdur yoxdur»