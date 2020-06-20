В свидетельствах о браке будут указывать родственные связи

Кабинет министров внес изменения в решение «Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов в связи с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики». Премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно изменениям, в свидетельстве о браке или разводе будет указано наличие родственных связей (двоюродные брат-сестра) или отсутствие родственных связей у вступающих в брак.

Они будут указаны в следующей форме:

«əmioğlu əmiqızı

dayıoğlu bibiqızı

bibioğlu dayıqızı

xalaoğlu xalaqızı

yoxdur yoxdur»