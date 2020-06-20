Китай обвинил в пограничном инциденте Индию: «пошли на авантюру»

Военнослужащие Индии в районе китайско-индийской границы "пошли на авантюру", которая и лежит в основе двустороннего конфликта. Так охарактеризовал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь суть недавних столкновений.

"Мы неоднократно делали серьезные представления индийской стороне по этому поводу, - рассказал он на регулярном брифинге. - В результате дипломатического и военного давления со стороны Китая Индия согласилась вывести своих солдат из долины реки Галван и, в соответствии с нашими требованиями, убрала оттуда индийское оборудование. …ВС Индии пошли на авантюру и серьезно нарушили двусторонние договоренности, а также основополагающие принципы дипломатии. Это и привело к тяжелым последствиям", сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Китая, индийские солдаты еще в начале мая "ночью, под покровом темноты вторглись на территорию Китая". Он отметил, что в дальнейшем китайские ВС были вынуждены принять ответные меры, усилив контроль за приграничным районом.