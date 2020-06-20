Владельца TikTok оштрафовали: за «уход от ценностей социализма»

Согласно сообщению, санкции были наложены из-за того, что на видеосервисе распространяется «вульгарный контент».

Государственная администрация по киберпространству Китая оштрафовала видеосервис Xigua (также известный как Watermelon Video), который принадлежит пекинской компании ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.

В общей сложности регулятор провел проверку в отношении 31 крупной видеоплатформы, десять из которых были оштрафованы. Помимо Xigua, в частности, были оштрафованы стриминговые сервисы Huya, DouYu и Bilibili, в которые вложила средства одна из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний Tencent.

Кроме штрафа, ведомство запретило видеосервисам регистрировать новых пользователей и генерировать обновления для приложений, поскольку юзеры с их помощью распространяют порнографические материалы и организуют азартные игры в онлайн-формате.

В сообщении регулятора говорится, что все наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма», «ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи» и «портят атмосферу в обществе».