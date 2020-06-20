Крушение самолета в Пакистане связали с коронавирусом

Власти Пакистана опубликовали итоги расследования катастрофы самолета Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines, который 22 мая рухнул на жилые дома в городе Карачи.

Министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что авария могла произойти из-за того, что пилоты были слишком заняты разговором о коронавирусе.

Из расшифровки бортового самописца следует, что экипаж судна был слишком обеспокоен пандемией, затронувшей их семьи.

«Их семьи пострадали, поэтому они обсуждали коронавирус и не были сфокусированы на полете», — сказал Хан, которого цитирует "Медуза".

Кроме того, пилоты проигнорировали предупреждение диспетчеров о том, что самолет начал заходить на посадку со слишком большой высоты.

В ходе расследования подтвердилась полная техническая исправность самолета, версия теракта также была исключена.

Напомним, 22 мая самолет упал на жилые дома примерно в 4 км от аэропорта близ Карачи и загорелся. На борту находились 99 человек, из них 97 погибли и двое выжили.