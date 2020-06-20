Врач о состоянии Бахрама Багирзаде: стабилизируется, но тяжелое
Состояние Бахрама Багирзаде стабилизируется, но продолжает оставаться критически тяжелым. Так прокомментировал заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев состояние получающего лечение от коронавируса заслуженного артиста Бахрама Багирзаде, сообщает Trend.
"За последние два дня его состояние стабилизировалось. Бахрам Багирзаде поступил в реанимационное отделение госпиталя с острой легочной недостаточностью, связанной с коронавирусной инфекцией, и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, оксигенизацию крови не удалось поднять до нужного уровня, и он был подключен к аппарату ECMO (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Поскольку он подключен к обоим аппаратам, его состоянии стабилизируется, и в последние два дня есть незначительное улучшение", - сказал Б.Мусаев.