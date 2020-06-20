Американец дважды выиграл в лотерею $4 миллиона

Житель американского Мичигана во второй раз выиграл четыре миллиона долларов в лотерею, пишет телеканал "360".

В предыдущий раз он стал обладателем аналогичной суммы денег три года назад, поучаствовав в лотерейном розыгрыше. Мужчина забрал выигрыш в размере 2,5 миллиона долларов, отказавшись от небольших регулярных выплат полной суммы.

Счастливчик по имени Марк Кларк рассказал, что защитные поля он стер на билете монеткой, которую ему подарил отец около 10 лет назад. Он отметил, что с тех пор считает ее талисманом.

Американец планирует потратить деньги на свои хобби. Кларк любит рыбалку, сейчас он посвящает почти все свое время жене и детям.