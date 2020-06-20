Кроме того, на улице М.А. Аббасзаде в пользование после реконструкции был сдан мост через реку Гянджачай. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.

Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в новом учебном корпусе условиями.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Гянджу приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.

Главу государства и первую леди проинформировали о строительных работах, проводимых в здании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драматического театра.

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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» в Гяндже.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди были проинформированы о созданных в комплексе условиях.