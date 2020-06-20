Ильхам и Мехрибан Алиевы в Гяндже обновлено 18:19
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Гянджу приняли участие в открытии нового учебного корпуса Азербайджанского государственного аграрного университета.
Глава государства и первая леди ознакомились с созданными в новом учебном корпусе условиями.
Кроме того, на улице М.А. Аббасзаде в пользование после реконструкции был сдан мост через реку Гянджачай. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии.
* * * 17:39
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со строительством нового здания Гянджинского государственного драматического театра.
Главу государства и первую леди проинформировали о строительных работах, проводимых в здании.
* * * 17:16
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию после реставрации комплекса каравансараев «Шах Аббас» и «Угурлу Хан» в Гяндже.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди были проинформированы о созданных в комплексе условиях.
* * * 16:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Гянджу приняли участие в открытии завода по производству искусственного мрамора и гранита ООО NB Satınalma və Ticarət.
Кроме того, глава государства и первая леди ознакомились со строительством жилого комплекса, возводимого Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Гянджу.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи.