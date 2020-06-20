Обама помог собрать Байдену миллионы долларов на выборы

Экс-президент США Барак Обама впервые принял участие в предвыборном мероприятии своего бывшего вице-президента Джозефа Байдена, набравшего достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом в лидеры страны, передает ТАСС.

Байден сообщил, что еще до начала мероприятия пожертвования на его предвыборную кампанию поступили от 175 тысяч избирателей на общую сумму $7,6 миллиона, что он назвал рекордом. Но появление в эфире Обамы привлекло еще более $3,4 млн пожертвований, передает Reuters.

Мероприятие по сбору средств проводилось в онлайн-режиме на фоне пандемии COVID-19. Для получения доступа к видеотрансляции сторонники Байдена могли пожертвовать любую сумму на поддержку его предвыборной кампании.