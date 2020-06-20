В Японии резкий рост заражений коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за сутки составило 90, это стало самым высоким показателем за последний месяц. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Большинство из них (55) пришлось на Токио. Для японской столицы это также стало самым большим суточным приростом с начала мая.

Последнюю неделю в Токио каждый день стабильно выявляли 30-40 случаев заражения, что почти в два раза выше показателей в начале июня. Большинство заражений, по сообщениям властей, при этом приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.