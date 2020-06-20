В Турции рассказали о крахе планов противников Ливии

Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал, что планы противников Триполи потерпели крах благодаря решительной позиции правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом в среду, 24 июня, сообщает агентство «Анадолу» в своем Telegram-канале.

Октай заверил, что Анкара и в дальнейшем продолжит поддерживать ливийский народ до момента, пока в стране не будут обеспечены мир, стабильность и справедливость.

«Страны, игнорировавшие попытку свержения законной власти в Ливии, начали возмущаться, как только города один за другим вернулись под контроль легитимного правительства. Путчисты должны осознать и принять, что будущее мира в Ливии определится в рамках норм международного права», — отметил турецкий вице-президент.