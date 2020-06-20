Коронавирус распространяется по парламенту Армении

Сразу двое депутатов парламента Армении рассказали сегодня о выявлении у них заражения коронавирусом – члены правящей фракции «Мой шаг» Виктор Енгибарян и Кристине Погосян.

"Каких-либо проблем со здоровьем у меня нет, я самоизолировался дома. Вероятно, в какой-то момент был неосторожен и не соблюдал правила должным образом", - написал Енгибарян в соцсети.

Как сказала Погосян Sputnik Армения, о положительном результате теста она узнала накануне вечером. Однако уже три дня не появлялась на работе из-за плохого самочувствия.

Накануне вице-спикер Национального собрания Армении Ваге Энфиаджян сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.