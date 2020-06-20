Резкий скачок цен на виллы и дачные участки из-за коронавируса
Закрытие границ из-за глобальной пандемии коронавируса, запрет на выезд из столицы в районы из-за ужесточения особого карантинного режима внутри Азербайджана – все это стало причиной роста спроса на частные дома в Баку. Этот спрос, в свою очередь, стал причиной резкого подорожания частных домов и дач в столице.
Как стало известно haqqin.az, самым большим спросом пользуются дачи в Мардакяне, Шувеляне, Бузовна, Фатмаи, Бильгя и Новханы. В этих поселках аренда люксовых 2-3 этажных вилл начинается от 1,5 тысяч манатов и заканчивается 25 тысячами манатов в месяц. Относительно недорогие дачи можно найти в селе Фатмаи. Аренда здесь двухэтажной дачи обойдется в 6-8 тысяч манатов в месяц. Риэлторы говорят, что цена аренды дачи зависит от близости к морю, общей площади дачного участка и наличия бассейна и фитнесс-зала.
Продаются же виллы в зависимости от близости к морю и уровня комфорта от 200 тысяч и до нескольких миллионов манатов. Например, в Бильгя двухэтажная вилла, расположенная на участке площадью 160 соток, стоит 17 миллионов манатов. Здесь же двухэтажный 20-комнатный особняк на участке, площадью в 1,2 гектара продается за 10 миллионов манатов.
«Рост цен на частные дома и дачи начался в марте и с тех пор не прекращался. И если и в другие года к лету всегда наблюдался рост цен, то в этом году этот рост цен так и не прекращается. И я предполагаю, что такая ситуация сохранится до завершения пандемии коронавируса. Потому что дач и особняков не так уж и много, а спрос на них небывало большой и все растет. Все хотят провести жаркое бакинское лето на свежем воздухе и поближе к морю», - говорит занимающийся продажей и арендой дач и особняков на Апшероне Муслим Исаев.
По словам риэлтора в этом году, в отличии от предыдущих лет, вырос спрос на частные дома в поселках Говсан, Тюркян и Сарай.
Запрет на выход из дома, действовавший на выходные дни, актуализировал вопрос посуточной аренды дачных домов. За загородные дома, месячная аренда которых едва превышала 300 манатов, начали требовать по 200-250 манатов в сутки. Чтобы не проводить выходные в четырех стенах, бакинцы готовы были заплатить по 400-500 манатов за аренду загородных домов в субботу и воскресенье.
Существенный рост цен на аренду и покупку домов подтверждают и специалисты. Так, в беседе с корреспондентом haqqin.az эксперт в сфере недвижимости Рамиль Османлы заявил, что рост по сравнению с прошлым годом составил 15%.
«Из-за ограничения возможностей отдохнуть за городом, жители столицы устремились на пляжные территории Апшеронского полуострова. Поэтому наблюдается резкий рост цен. На рынке продажи и аренды недвижимости мы зафиксировали рост в 10-15%», - сказал он.
Эксперт также прокомментировал информацию об аренде люксовых вилл по 20 тысяч манатов в месяц.
«В Азербайджане неправильно мерить состояние людей по их зарплате. Есть люди, которые работают на госслужбе, но их доходы в 3-5 раз превышают их зарплату. В Баку достаточно много состоятельных людей. Они и формируют спрос на люксовую недвижимость», - сказал Рамиль Османлы.
Эксперт также назвал рост цен на аренду недвижимости сезонным фактором: «Это продолжится примерно до конца августа. Но если карантинные меры продолжатся, спрос сохранится. Но цены уже не будут такими, как летом».