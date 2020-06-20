Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству нового центра Службы ASAN в городе Гянджа.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства нового Центра Службы ASAN в городе Гянджа Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана выделяются 5 миллионов манатов, указанные в подпункте 1.26.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.