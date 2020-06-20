Отмечается, что согласно проекту соответствующих изменений в Конституции, принятых в парламенте Армении, судьи Конституционного суда, проработавшие более 12 лет, должны покинуть состав КС.

"Нижеподписавшиеся судьи КС крайне обеспокоены последними событиями, касающимися Суда, касательно которых выразили позиции армянские и международные структуры. Призываем все органы гражданской власти в своих действиях и решениях руководствоваться исключительно Конституцией", - говорится в заявлении КС.

В заявлении отмечается, что КС продолжает осуществлять свои полномочия в естественном режиме, обеспечивая верховенство Конституции.

Под заявлением подписались глава КС Грайр Товмасян, судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян, Араик Тунян, Ашот Хачатрян, Грант Назарян и Аревик Петросян.

Согласно законопроекту, Конституционный суд покинут трое судей – Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян, так как они работают здесь более 12 лет (они были избраны в порядке, предусмотренном старой Конституцией, то есть бессрочно, до достижения 60 лет).

Глава суда Грайр Товмасян тоже был избран по старому порядку, но сравнительно недавно (два года назад). Тем не менее по законопроекту, его предлагается сместить с должности председателя суда, оставив членом КС.