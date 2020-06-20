Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде
Завтра днем и до второй половины 27 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами - до 25-28 м/с, на Апшероне местами - до 30 м/с, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В пятницу днем и в субботу местами возможен дождь. Температура воздуха снизится на 5-7 градусов, максимальная температура составит 24-27 градусов.
Начиная с северных и западных районов, до воскресного полудня в регионах Азербайджана также установится нестабильная погода, пройдут грозовые дожди, местами ливневые. Возможен град. Температура воздуха постепенно снизится на 5-8 градусов. Скорость восточного ветра составит 18-23 м/с, местами - до 25-30 м/с, в некоторых районах Куринской низменности усилится до 33-35 м/с. В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.