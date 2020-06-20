В Германии и Великобритании предупреждают об угрозе второй волны COVID-19

Ряд британских медицинских экспертов предупреждает о риске второй волны распространения коронавируса SARS-CoV-2. Имеющиеся данные указывают на то, что локальные вспышки становятся все более вероятными, а угроза второй волны реальна, говорится в открытом письме, опубликованном в научном журнале The BMJ.

Как пишет Дойче велле, авторы письма подчеркивают, что дальнейшее развитие событий в Соединенном Королевстве предсказать трудно. Многие элементы инфраструктуры, необходимые для сдерживания инфекции, "начинают занимать свои места", но перед обществом "остаются существенные вызовы", указывается в письме.

Между тем министр здравоохранения Германии Йенс Шпан также напомнил об угрозе стремительного распространения возбудителя COVID-19 из-за локальных вспышек. Днем ранее власти вновь ужесточили карантинные меры в округах Гютерсло и Варендорф на западе страны из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies, где вирус обнаружили у более 1 550 человек из примерно 7 000 сотрудников.

Частичное возобновление локдауна означает, среди прочего, закрытие кинотеатров, выставок, музеев, баров и фитнес-студий. Магазины и рестораны останутся открытыми, но их посетители должны соблюдать необходимые требования гигиены.