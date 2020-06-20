Израиль стал пионером: началось лечение больных с помощью вакцины!

Пассивная вакцина основана на введении готовых антител, в отличие от активной вакцины, которая создается на основе ослабленных бактерий или вирусов и вызывает иммунную реакцию — образование антител в организме самого больного. Пассивная вакцина основана на сборе плазмы крови у пациентов, переболевших коронавирусом и выздоровевших после болезни.

23 июня больница «Хадасса» в Израиле стала первой в мире, где начали лечение пассивной вакциной тяжелобольных пациентов с COVİD-19. Врачи используют экспериментальный препарат на основе антител класса IgG, пишет израильское издание detaly.co.il

Первая в мире пассивная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 была введена в «Хадассе» пациентке в очень тяжелом состоянии — молодой женщине с сопутствующей болезнью, которой не помогали обычные методы облегчения состояния, включая вентиляцию легких. Через несколько часов после введения препарата состояние пациентки, госпитализированной в отделении интенсивной терапии для больных COVİD-19, стабилизировалось.

Два месяца назад медицинский центр «Хадасса» начал собирать плазму крови у переболевших коронавирусом для создания в дальнейшем препарата для лечения пациентов в тяжелом состоянии. Плазма была собрана, в основном, в результате сотрудничества с ультраортодоксальной общиной Иерусалима и местным религиозным судом, чье постановления убедило ультраортодоксов массово сдавать кровь.

Плазма, собранная у пациентов, перенесших болезнь, а значит, выработавших антитела, была обработана компанией Kamada в кибуце Бейт-Кама в Негеве для получения сыворотки крови, содержащей антитела IgG. Таким образом, Kamada стала первой компанией в мире, которая завершила производство препарата с антителами против коронавируса SARS-CoV-2.

Инициатива «Хадассы» одобрена министерством здравоохранения Израиля, работа ведется в сотрудничестве со Службой скорой помощи. До этого в больнице долго ждали одобрения бывшего гендиректора Минздрава Моше Бар Симан-Това. Во время ожидания продолжались отборы проб крови у выздоровевших людей, пока не была подготовлена сыворотка.

Гендиректор «Хадассы» профессор Зеэв Ротштейн выразил надежду, что экспериментальная пассивная вакцинация принесет плоды: «Мы надеемся на успех в лечении тяжелобольной пациентки и продолжаем действовать как передовой отряд в борьбе с эпидемией. Персонал больницы, в том числе сотрудники банка крови и лаборатории, усердно трудились, чтобы добиться успеха, и вакцина лишь укрепляет решимость, которой полны все в «Хадассе». Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой сложной операции как в «Хадассе», так и за рубежом».