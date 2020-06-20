590 новых больных COVID-19 в Азербайджане. Семеро скончались Их стало 6363
В Азербайджане выявлено 590 новых случаев заражения коронавирусом, 265 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти семи пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 7 768 человека вылечились, 174 – скончались, 6 363 – продолжают лечение в больницах особого режима.
Отметим, что до сегодняшнего дня проведен 441 961 тест на выявление заражения коронавирусной инфекцией.