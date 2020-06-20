В Латвии четвертые сутки подряд нет новых случаев COVID-19

В Латвии четыре дня подряд не выявляют новых случаев коронавируса, выздоровели к настоящему времени более 81% инфицированных.

"С начала пандемии проведено 141 713 тестов, коронавирус выявлен у 1 111 человек, умерли 30 человек. За последние четверо суток не выявлен ни один новый случай заболевания", - говорится на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний республики, пишет РИА Новости.

Из 1 111 заболевших выздоровели 903 человека (81,4%). На лечении в больницах находятся восемь пациентов, один из них в тяжелом состоянии.