Президент Польши хочет оставить американские войска в Европе

Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить войска США в Европе. Сказанное им перед встречей с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом приводит ТАСС.

«Если действительно будут приняты решения о выводе части войск США из какой-либо страны НАТО в Европе, то нашей целью, как европейских членов альянса, будет позаботиться о том, чтобы из Европы эти подразделения не были выведены, чтобы США не приняли решение об их перемещении назад в США или другую часть мира», — сказал Дуда, пояснив, что это необходимо для «архитектуры безопасности Европы» и «восточного фланга НАТО».

Польский лидер заметил, что ранее не обсуждал вопрос переброски американского ядерного оружия из Германии в Польшу.