Черногорию охватили протесты

В городе Будва в Черногории против протестующих полиция применила слезоточивый газ. Трансляцию с места событий ведут местные СМИ.

«Полиция применила слезоточивый газ после того, как граждане стали забрасывать близлежащее здание полиции яйцами и камнями. Задержаны несколько депутатов-оппозиционеров», — передает портал издания Vijesti.

В Сети также появились фото и видео стычек между гражданами и полицией перед зданием городской администрации Будвы.

Накануне руководство Будвы отказалось признавать результаты местных выборов и покинуть офисные помещения. Муниципальные чиновники и граждане собрались в здании муниципалитета. Полиция провела штурм здания с применением химических средств. Мэр Марко Царевич и президент муниципального собрания города Крсто Радович были арестованы. Задержаны и другие муниципальные чиновники и гражданские лица.