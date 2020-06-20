Служба скорой помощи "103" и поликлиники временно будут находиться в подчинении Министерства здравоохранения на основе разделения деятельности в период пандемии. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, Оперативный штаб при Кабинете министров поручил одной медицинской структуре государства оказать помощь другой для устранения проблем, возникающих в борьбе с COVID-19.

"Это поручение носит временный характер. Методические рекомендации некоторым поликлиникам во время пандемии будут выдаваться Министерством здравоохранения, и государственные учреждения здравоохранения будут работать вместе, чтобы предотвратить распространение вируса", - сказал он.