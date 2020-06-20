С 1 июля будут осуществляться спецрейсы в Стамбул

Для упрощения возвращения в страну граждан Азербайджана, находящихся в Турции, включая студентов, а также полетов граждан Азербайджана в Турцию в случае особой необходимости с первого июля на основании взаимной договоренности AZAL и "Турецких авиалиний" (THY) дважды в неделю будут осуществляться чартерные рейсы Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул.

Как сообщили в Оперативном штабе, граждане, находящиеся в других странах и желающие вернуться в Азербайджан, в том числе студенты, смогут вернуться в страну воспользовавшись транзитными возможностями Стамбульского аэропорта.

AZAL будет осуществлять рейсы по четвергам и субботам, а THY - по средам и пятницам.

Билеты на рейсы можно приобрести посредством официальных интернет-страниц AZAL (www.azal.az) и THY (www.turkishairlines.com).