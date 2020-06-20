Главу Косово обвинили в сотнях убийств

Главу сепаратистского Косова Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. Об этом заявил трибунал в Гааге, расследующий военные преступления в Косове, передает издание Deutsche Welle.

Помимо Тачи, обвинения были предъявлены девяти бывшим боевикам. Уточняется, что за все время потерпевшими стали сотни граждан республики, в числе которых и политические оппоненты главы Косова.

Специальный суд был создан в Гааге в 2016 году для привлечения к ответственности бывших членов ОАК за предполагаемые военные преступления во время борьбы за независимость Косова от Сербии. Он рассматривает преступления в отношении сербов, цыган и албанцев, совершенные в период с 1998 по 2000 гг.

Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косова (ОАК), которая боролась за независимость от Сербии.