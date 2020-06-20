Госкомтаможни о клевете Фархада Бабаева

Некоторые СМИ распространили заявление, приписываемое главе ООО Grant Aqro Servis Фархаду Бабаеву, в котором выдвинуты несправедливые, не соответствующие действительности обвинения в адрес Государственного таможенного комитета и его руководства. Так, в заявлении Ф.Бабаева говорится, что от него в таможенном терминале требуют не предусмотренные законодательством выплаты за импортируемый товар. Также руководитель Grant Aqro Servis утверждает, что на его обращения Государственный таможенный комитет не реагирует. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Как сообщает Госкомтаможни, данный терминал не является структурой, входящей в систему комитета, и оказываемые там услуги, а также их стоимость регулируются владельцем терминала. Утверждение, что таможенные органы вынуждают транспортные средства с товарами предпринимателей, в том числе и машины Фархада Бабаева, проходить именно через тот терминал, абсолютно необоснованны.

Не соответствует действительности и то, что обращения в таможенные органы по этому вопросу остались без ответа. А от руководителя ООО Grant Aqro Servis Фархада Бабаева и вовсе не поступало никаких обращений на горячую линию Госкомтаможни.

Телеграмма, подписанная этим человеком, поступила в Госкомтаможни 20 июня 2020 года и на нее ответили 22 июня. В ответе указывалось, что поднятые вопросы находятся вне полномочий комитета. Ему было рекомендовано обратиться в соответствующие структуры для юридической оценки этого вопроса.

Стоит особо подчеркнуть, что контакты участников внешней торговли с таможенными органами завершаются в тот момент, когда дается разрешение на пропуск товаров. Учитывая, что импортированные ООО Grant Aqro Servis товары были переданы таможенными органами владельцу, можно предположить, что действия Фархада Бабаева направлены исключительно на очернение деятельности таможенных органов.

Иного объяснения обращениям в малотиражные СМИ с клеветой на деятельность таможенных органов и даже обвинениями в адрес руководства Госкомитета в якобы покровительстве «хозяину» какой-то «стоянки» нет.

«Сотрудники таможенных органов в период пандемии мобилизовали все силы для обеспечения внешней торговли и выполняют свой долг, ежедневно подвергая свои жизни риску. И подобной необоснованной клеветой невозможно бросить тень на работу таможенных органов», - говорится в сообщении.