Российская нефть резко подорожала

Российская нефть Urals в Европе с начала июня подорожала на 7,42 доллара в абсолютном выражении и достигла 45,06 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, которые приводит РИА Новости.

Сообщается, что Urals по-прежнему продается с премией к эталону Brent на фоне ограниченного предложения. И на 23 июня на партии российского сорта в Северо-Западной Европе она составила 1,55 доллара за баррель, а на Южном рынке — 2,55 доллара.

При этом в агентстве отметили, что с начала лета размер премии уменьшился на 0,75 доллара в связи с невысокой маржой переработки в Европе и ухудшением условий для арбитражных поставок.