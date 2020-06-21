Путин: «Надеюсь, что жизнь восстановится»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА «Новости». Об этом он сказал во время общения с лауреатами госпремий за бокалом шампанского.

При этом президент уточнил, что пока нужно быть аккуратными из-за коронавируса.

«Надеюсь, что жизнь восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще и спокойнее работать, но тем не менее нужно быть пока аккуратными. Доктора знают», — сказал он.

Накануне Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.