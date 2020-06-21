Ильхам Алиев: «Мы видели, что если так пойдёт дальше, наша система здравоохранения с этим не справится»

«Несмотря на все наши требования, некоторые люди демонстрируют безответственность и не соблюдают элементарные правила. Об этих правилах, наверное, уже говорилось тысячу раз. Об этом говорил я сам, врачи, медицинские эксперты и различные люди. Эти правила просты и не требуют особых усилий для соблюдения. Нужно носить маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки. Эти три фактора защищают человека». Как сообщает АзерТАдж, об этом в своем выступлении на открытии модульного корпуса инфекционных заболеваний Гянджинской городской больницы №1 сказал президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что после смягчения мер карантина в Азербайджане эти правила начали массово нарушаться и поэтому были вновь введены ограничительные меры.

«Мы увидели, что растет динамика заболеваемости и увеличивается количество больных. И если так пойдет дальше, то наша система здравоохранения не справится с этим. Поэтому с начала этой недели в Баку и ряде других городов был применен более жесткий режим карантина. Основной и единственной причиной этого является то, что, к сожалению, некоторые люди не соблюдают элементарные правила защиты. Сколько продлится этот ужесточенный режим, покажет жизнь и динамика распространения коронавируса», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что основной целью ужесточенного режима карантина является снижение динамики заболеваемости коронавирусом.

«Все понимают, что коронавирус не исчез и не исчезнет. Мы вынуждены жить с этой болезнью и должны стремительно вводиться новые правила поведения. Поэтому усилия всех стран направлены на то, чтобы снизить скорость распространения болезни, а система здравоохранения имела возможность оказать необходимое лечение всем заболевшим. Мы предприняли этот шаг, и считаю, что поступили правильно, несмотря на то, что некоторые страны вводят более смягчающие меры. Естественно, причиной этого являются проблемы в экономической сфере», - заявил президент.