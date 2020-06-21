Ильхам Алиев: «Ещё неизвестно, какие проблемы нас ожидают до конца года»

«Мы приняли правильное решение. Хочу еще раз сказать, для меня приоритетом является здоровье людей. Конечно, в экономике наблюдается спад и еще неизвестно, какие проблемы нас ожидают до конца года. Все должны знать это». Как сообщает АзерТАдж, об этом в своем выступлении на открытии модульного корпуса инфекционных заболеваний Гянджинской городской больницы №1 сказал президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что еще не стабилизировались и нефтяные цены на международных рынках.

«Конечно, тот большой спад предотвращен и цена на нефть частично восстановлена. Но в бюджете страны цена нефти рассчитана по 55 долларов, а за пять месяцев этого года средняя цена составила 41 доллар. Поэтому наши доходы сокращаются. Несколько важных секторов экономики фактически не действуют. Одной из них является сфера туризма. За последние 4-5 лет мы сформировали туристический сектор как очень сильный и дающий толчок, из года в год росло число туристов в Азербайджане. В прошлом году был достигнут рекорд - в Азербайджан приехало 3 миллиона иностранных граждан. По различным подсчетам, они потратили в Азербайджане примерно полтора-два миллиарда долларов. Это означало рост притока валюты в нашу страну. Мы оказались лишены этого», - сказал президент.

Глава государства отметил, что также долгое время не функционируют и несколько других секторов экономики.

«Государство взяло на себя проблемы этих секторов и людей, работающих в них. Мы теперь обеспечиваем необходимыми средствами свыше 600 тысяч человек, продлены выплаты 190 манатов, несмотря на то, что это тоже большой груз и большие расходы. Но мы делаем это. Потому что потерявшие работу или неформально работающие люди фактически оказались в тяжелом положении. Кто им поможет? Азербайджанское государство всегда находится рядом со своим гражданином. Поэтому как на первом этапе, так и сегодня мы были вынуждены пойти на ужесточенные ограничительные меры. Лично для меня выбора не было, в первую очередь важны жизни и здоровье людей. Экономические проблемы должны находиться на втором плане», - подчеркнул Ильхам Алиев.