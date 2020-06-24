США обеспокоились претензиями Китая на ядерный паритет

Китай в данный момент пытается добиться ядерного паритета с Америкой и Россией, а также создать триаду средств доставки атомных вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

По словам Биллингсли, КНР быстро наращивает ядерный потенциал, что означает радикальный сдвиг в доктрине Пекина. Подобное развитие событий вызывает серьезную обеспокоенность у США, а также их союзников в Европе и Азии, заявил он.

«Складывается впечатление, что они в действительности полны решимости добиться этого», — подчеркнул спецпредставитель президента США.