В Бразилии начались испытания вакцины от коронавируса

Бразилия, занимающая второе место в мире по числу заболевших COVID-19, начала испытания вакцины. Об этом РИА Новости сообщил источник в медицинских кругах, знакомый с этой программой.

"Мы начали испытания на этой неделе, речь идет о 2 тысячах добровольцев", - сказал собеседник агентства.

Вакцина разработана британским Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической корпорацией. Испытания начались с Сан-Паулу, который лидирует по числу заболевших в стране.