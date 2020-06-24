Ильхам Алиев: «Богатый садится в машину и едет куда хочет»

«Я хожу с маской. Надеваю ее во всех закрытых помещениях. Если это делает президент, то почему не может сделать другой? Что в этом сложного? Это не создает никаких проблем и неудобств. Могу сказать, что это всего лишь безответственность, эгоизм и равнодушие». Как сообщает АзерТАдж, об этом в своем выступлении на открытии модульного корпуса инфекционных заболеваний Гянджинской городской больницы №1 сказал президент Ильхам Алиев .

«Хорошо, ты выздоровеешь, но ведь заразишь пожилого человека. Ведь ты создаешь угрозу для жизни другого. Должны ли мы терпеть эту безответственность? Это же преступление. Поэтому здесь должны быть общественное порицание и строгий государственный контроль. Я дал поручение Оперативному штабу, чтобы в этом вопросе был очень строгий государственный контроль. Если будут соблюдаться меры, то мы сможем более оперативно проводить мероприятия и выйти из ситуации с меньшими потерями.

Я говорил об этом, и врачи прекрасно знают, сколько врачей трудятся над лечением одного больного, сколько врачей день и ночь трудятся в тяжелых условиях, в комбинезонах и маске. Мы высоко оцениваем деятельность врачей. Но все должны знать, что врачи тоже заражаются и умирают. Хочу еще раз сказать, мы привлекаем к этим работам всех имеющихся врачей. У нас нет больше врачей. Если завтра эта пандемия расширится, заболеет еще больше людей, где мы их разместим? Допустим, мы их разместили, сейчас строятся больницы и у нас есть свободные койки, но как мы увеличим количество врачей?

Каждый должен задуматься об этом. Если в управлениях руководитель видит, что его сотрудник не носит маску, то, конечно же, должен предпринять меры, проинформировать соответствующие структуры. Если так продолжится, то должны быть увеличены штрафы. Почему сегодня богатые люди платят штрафы в 50-100 манатов? Богатый садится в машину и едет куда хочет. Допустим его задержали, он платит штраф и продолжает делать что хочет. Поэтому я поручил, чтобы государственные органы, местные органы исполнительной власти, правоохранительные органы еще серьезнее проконтролировали этот вопрос. Потому что это вопрос национальной безопасности», - сказал президент.